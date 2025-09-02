Novartis erhalte eine exklusive weltweite Lizenz zur Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von ARO-SNCA, einem präklinischen Studienprogramm, das Arrowheads TRiMTM-Plattform verwendet, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dafür erhalte Arrowhead 200 Millionen Dollar als Vorauszahlung und sei berechtigt, zusätzlich bis zu 2 Milliarden Dollar an potenziellen Meilensteinzahlungen plus Lizenzgebühren für kommerzielle Verkäufe zu erhalten.