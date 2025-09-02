Der Basler Pharmariese hat von der US-Pharmafirma eine exklusive Lizenz für die präklinische siRNA-Therapie für die Behandlung von Synukleinopathien wie die Parkinson-Krankheit gesichert.
Novartis erhalte eine exklusive weltweite Lizenz zur Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von ARO-SNCA, einem präklinischen Studienprogramm, das Arrowheads TRiMTM-Plattform verwendet, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dafür erhalte Arrowhead 200 Millionen Dollar als Vorauszahlung und sei berechtigt, zusätzlich bis zu 2 Milliarden Dollar an potenziellen Meilensteinzahlungen plus Lizenzgebühren für kommerzielle Verkäufe zu erhalten.
Für alle lizenzierten Programme im Rahmen der Vereinbarung werde Arrowhead präklinische Forschungsaktivitäten durchführen und abschliessen, die notwendig seien, um eine klinische Studienanmeldung (CTA) zu ermöglichen. Novartis übernehme dann die Kontrolle über die Entwicklung, Herstellung, medizinische Angelegenheiten und die Kommerzialisierung.
