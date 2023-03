Die Studiendaten werden an der Konferenz der Muscular Dystrophy Association (MDA) vorgestellt, wie Novartis in der Nacht auf Montag mitteilte. So zeigten Daten aus der Nachfolgestudie "LT-001", dass Kinder, die nach dem Auftreten von Symptomen behandelt wurden, bis zu 7,5 Jahre nach der Verabreichung alle zuvor erreichten motorischen Meilensteine beibehalten hätten.