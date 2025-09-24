So wurde in der Phase-IIIb-Studie Artios untersucht, was passiert, wenn Menschen mit MS auf das Novartis-Mittel Kesimpta umsteigen - nachdem sie zuvor andere Behandlungen wie Fingolimod oder Fumarate erhalten hatten, die nicht ausreichend gewirkt hatten. Das Ergebnis: Die Krankheitsaktivität ging deutlich zurück. Die Teilnehmer hatten im Schnitt nur noch sehr wenige Rückfälle über einen Zeitraum von 96 Wochen.