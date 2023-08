Es werde in Krankenhäusern und Intensivstationen weltweit eingesetzt als Prophylaktikum bei Patienten in der Hämatologie und Onkologie und häufig bei Organtransplantationen benutzt. Es ist indiziert für die Behandlung von Pilzinfektionen, etwa den Infektionskrankheiten invasive Candidose und ösophageale Candidose, die beide derzeit auf dem Vormarsch seien und zu einem vermehrten Auftreten von Ausbrüchen in Krankenhäusern führten. Weiter setzen die Ärzte Mycamine ein für die Prävention von Pilzinfektionen bei Patienten, die eine Stammzelltransplantation erhalten.