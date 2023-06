Derweil bleiben aber die Sandoz Pharmaceuticals, die lokale Schweizer Ländergesellschaft, und die Sandoz Group, die im Zuge der geplanten Trennung an der Schweizer Börse SIX kotiert werden soll, in Rotkreuz, Schweiz, ansässig. Die Abspaltung der Generikasparte hat Novartis für die zweite Jahreshälfte 2023 in Aussicht gestellt.