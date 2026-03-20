Der oral verabreichte Wirkstoff befinde sich derzeit in einer frühen klinischen ​Studienphase (Phase 1/2). Er ziele auf eine ​Mutation ab, die bei ​etwa 40 Prozent der Patientinnen mit einer bestimmten Form von ‌Brustkrebs (HR+/HER2-) auftrete und oft mit einer schlechteren Prognose einhergehe.