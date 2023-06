Dieses bedingte Wertrecht werde bei Erreichen bestimmter regulatorischer Meilensteine in bar ausgezahlt, ergänzte Novartis in der Mitteilung. Novartis rechnet damit, die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2023 abzuschliessen, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen, einschliesslich der Zustimmung der Aktionäre von Chinook und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen.