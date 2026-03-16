Mit dem Aktienrückkaufprogramm will Novartis eigene Aktien erwerben und anschliessend zur Kapitalherabsetzung vernichten. Der Verwaltungsrat habe beschlossen, über eine separate Handelslinie an der SIX bis zu zehn Prozent der ausstehenden Namenaktien zurückzukaufen, teilte das Balser Pharmaunternehmen am Montag mit. Dies entspreche maximal rund 211 Millionen Aktien. Die Generalversammlungen sollen jeweils Kapitalherabsetzungen in Höhe des tatsächlich zurückgekauften Volumens beschliessen.