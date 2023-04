Nach zuletzt erfolgreichen Studiendaten und Zulassungen nun das: Novartis hat mit Umsatz und Gewinn in den ersten drei Monaten die durchschnittliche Erwartung der Analysten übertroffen. So stieg der Nettoumsatz um 3 Prozent auf 13,0 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 8 Prozent.