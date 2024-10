Preis-Streitigkeiten in den USA

Seit den Halbjahreszahlen ist der Pharmakonzern gegen die Preisfestsetzungsbestimmungen für sein Medikament Entresto in den USA ins Feld gezogen. So bezeichnet Novartis die Bestimmungen, die im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) in Kraft traten, als verfassungswidrig. Zudem würden die Bestimmungen lang anhaltende und verheerende Folgen für die Patienten haben, da sie den Zugang zu Medikamenten in Zukunft einschränkten, hatte Novartis in einer Stellungnahme geschrieben.