Für die Zeitspanne 2024 bis 2029 strebt der Pharmakonzern Novartis ein Umsatzwachstum von weiterhin 6 Prozent pro Jahr an, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Novartis hatte diese Prognose bereits Ende Oktober im Zuge der Übernahme von Avidity Biosciences für 12 Milliarden US-Dollar von 5 auf 6 Prozent erhöht.
Gleichzeitig wurde der Zeitrahmen für die Mittelfristziele auf 2025 bis 2030 vorverlegt. In dieser Zeit soll das durchschnittliche Wachstum bei 5 bis 6 Prozent liegen.
Bei der operativen Kerngewinnmarge will Novartis ab dem Jahr 2029 einen Wert von über 40 Prozent erreichen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Hier hatte der Konzern zuletzt wegen der geplanten Übernahme von Avidity eine Marge unterhalb dieses Zielwerts für die kommenden Jahre in Aussicht gestellt.
Bei diesem Ausblick stützt sich der Konzern auf eine gut gefüllte Pipeline mit vielversprechenden Produktkandidaten.
(AWP)