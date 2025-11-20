Bei der operativen Kerngewinnmarge will Novartis ab dem Jahr 2029 einen Wert von über 40 Prozent erreichen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Hier hatte der Konzern zuletzt wegen der geplanten Übernahme von Avidity eine Marge unterhalb dieses Zielwerts für die kommenden Jahre in Aussicht gestellt.