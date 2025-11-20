Für Wachstum gewappnet

Auch bei der Profitabilität bestätigt Novartis die jüngsten Aussagen. Zwar hat der Konzern nach den ersten neun Monaten mit einer operativen Kerngewinnmarge von 41,2 Prozent die eigenen Ziele zwei Jahre früher als erwartet erreicht. Im Zuge der Avidity-Übernahme Ende Oktober hatte das Management aber angekündigt, dass diese kurzfristig etwas tiefer ausfallen dürfte. Ab 2029 solle sie aber wieder über der Marke von 40 Prozent liegen.