In der Studie wurde Scemblix mit einer vom Prüfarzt ausgewählten Standardtherapie verglichen. Die nun präsentierten Langzeitdaten zeigen laut Novartis, dass der Vorsprung von Scemblix bei den molekularen Ansprechraten im Verlauf weiter zunimmt - sowohl gegenüber der gesamten Standardtherapie als auch gegenüber Imatinib und den Zweitgenerations-TKI.