So werden am Krebs-Kongress Asco zwischen dem 29. Mai und dem 2. Juni in den USA Daten zu den Medikamenten Pluvicto, Kisqali und Scemblix sowie zu weiteren Wirkstoffen gezeigt. Die Studien umfassten verschiedene Phasen und untersuchten Wirksamkeit und Sicherheit der Medikamente über Zeiträume von bis zu mehreren Jahren.