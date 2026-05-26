Novartis will am diesjährigen Kongress der European Renal Association (ERA) neue Studiendaten aus dem Bereich Nierenerkrankungen präsentieren. Insgesamt seien 15 Abstracts aus dem Nieren-Portfolio für den Fachkongress vom 3. bis 6. Juni in Glasgow vorgesehen, teilte der Pharmakonzern am Dienstag mit.