Novartis stellt die bereits bekannten Studiendaten zu Rhapsido (Remibrutinib) an der Fachtagung EAACI vor. Die Daten stammen aus der Phase-III-Studie «RemIND», in der Patienten behandelt wurden, die an einer der drei häufigsten Formen der chronischen induzierten Nesselsucht - einer Hautkrankheit, litten. Bei den betroffenen Patienten lösen alltägliche Reize wie Kälte, Druck oder Wärme juckende Quaddeln aus, teilte der Konzern am Freitag in einem Communiqué mit.