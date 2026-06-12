Novartis stellt die bereits bekannten Studiendaten zu Rhapsido (Remibrutinib) an der Fachtagung EAACI vor. Die Daten stammen aus der Phase-III-Studie «RemIND», in der Patienten behandelt wurden, die an einer der drei häufigsten Formen der chronischen induzierten Nesselsucht - einer Hautkrankheit, litten. Bei den betroffenen Patienten lösen alltägliche Reize wie Kälte, Druck oder Wärme juckende Quaddeln aus, teilte der Konzern am Freitag in einem Communiqué mit.
Konkret wurden in der Studie Erwachsene untersucht, deren Beschwerden trotz Antihistaminika - gängige Mittel gegen allergische Reaktionen - nicht ausreichend kontrolliert waren. Novartis hat in den USA bereits einen Zulassungsantrag für die häufigste Unterform eingereicht, bei der Kratzen oder Reiben der Haut Quaddeln auslöst; weitere Einreichungen bei Gesundheitsbehörden weltweit sollen 2026 folgen.
Rhapsido ist bereits in den USA, der Europäischen Union, China und weiteren Ländern zur Behandlung einer anderen Form chronischer Nesselsucht zugelassen, bei der die Beschwerden ohne erkennbaren äusseren Auslöser auftreten.
(AWP)