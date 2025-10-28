Das zumindest sagte Unternehmens-Chef Vas Narasimhan am Dienstag im Anschluss an die Zahlenvorlage im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Dabei ist das Herzmittel Entresto massgeblich für die aktuelle Delle verantwortlich. Seit Sommer gibt es in den USA erste Nachahmer dafür, und diese haben im dritten Quartal erste Spuren hinterlassen. Aber auch die beiden Krebsmittel Tasigna und Promacta haben ihren Patentschutz verloren und zu dem etwas langsameren Umsatzwachstum beigetragen.