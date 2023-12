In der Phase-III-Studie APPLY-PNH wurden Patienten behandelt, die trotz vorheriger Anti-C5-Therapie eine Restanämie (also einen verminderten Hämoglobin-Gehalt des Blutes) aufwiesen, wie Novartis am Montag mitteilte. Eine kontinuierliche Behandlung mit Fabhalta über 48 Wochen ermöglichte bei der Mehrheit der Patienten einen nachhaltigen Anstieg des Hämoglobinspiegels auf nahezu normale Werte. Zudem wurden Bluttransfusionen vermieden und nur eine geringere Anzahl von den Patienten berichtete über Müdigkeit.