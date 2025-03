In der Phase-III-Studie Steer sei in der gesamten Studienpopulation ein Anstieg der Gesamtwerte der Hammersmith Functional Motor Scale - Expanded (HFMSE) gegenüber dem Ausgangswert zu beobachten gewesen, was auf eine bessere motorische Funktion bei den Patienten hindeute, bestätigte Novartis frühere Angaben. Auch das Sicherheitsprofil von OAV101 IT sei vorteilhaft gewesen.