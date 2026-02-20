Der Pharmakonzern Novartis zieht sich aus seiner indischen Tochtergesellschaft zurück. Das Unternehmen verkaufe ‌seinen Anteil ⁠von 70,68 Prozent für etwa 159 Millionen ⁠Dollar an ein Konsortium von Finanzinvestoren, teilte Novartis am Freitag mit. Das ‌Käuferkonsortium, zu dem WaveRise Investments, ‌ChrysCapital und Two Infinity Partners ​gehören, kündigte zudem ein Pflichtangebot für den Erwerb weiterer 26 Prozent der Anteile an. Die Investoren bieten 860,64 Rupien je Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 3,6 ‌Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag. An der Börse in Mumbai sorgte die Nachricht für ein Kursfeuerwerk: Die Aktien ​von Novartis India schossen um fast 20 ​Prozent auf 996,50 Rupien ​hoch.