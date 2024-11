Gemäss Novartis wird Lutz Hegemann, derzeit Leiter der Global-Health-Organisation, diese Aufgaben übernehmen. Als President, Global Health and Swiss Country Affairs werde er die Führung und Vertretung von Novartis gegenüber wichtigen Anspruchsgruppen im «Heimatland und in der ganzen Welt und gleichzeitig die neuen Aufgaben in der Schweiz übernehmen», heisst es in der Stellungnahme. Im Zusammenhang mit dieser erweiterten Rolle Hegemanns werde die Funktion des Schweizer Länderchefs abgeschafft.