Dem Pharmakonzern Novartis und seiner Generika-Tochter Sandoz droht eine weitere gerichtliche Auseinandersetzung wegen Patentstreitigkeiten in den USA. Gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hat das Biotech-Unternehmen Amgen die beiden Schweizer Konkurrenten vor einem Bundesgericht in New Jersey verklagt.

aktualisiert um 09:30