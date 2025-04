Zwar seien einige der wichtigsten Biopharmaunternehmen der Welt in Europa ansässig, doch diese Position sei in Gefahr, hiess es in einem am Mittwoch in der «Financial Times» veröffentlichten offenen Brief von Novartis-Chef Vas Narasimhan und Sanofi-CEO Paul Hudson. Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Anbieter schwinde, zusätzlich verringere die Zollunsicherheit die Anreize für Investitionen in der EU weiter. «In der neuen Weltlage kann das europäische Pharmamodell, in Europa zu produzieren und in die USA zu exportieren, nicht fortbestehen.»