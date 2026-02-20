Im Rahmen der Vereinbarung, die einen Gesamtwert von 1,7 Milliarden US-Dollar umfasst, erhält UNP bis zu 100 Millionen Dollar als Vorauszahlung, wie es in einer Mitteilung vom Freitagabend hiess.
In der Kooperation zwischen Novartis und Unnatural Products (UNP) geht es laut Mitteilung um die Forschung und Entwicklung von makrozyklischen Peptid-Therapeutika zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Rahmen der Partnerschaft würden die KI-gestützte Makrozyklus-Plattform von UNP mit den weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungskapazitäten von Novartis kombiniert.
(AWP)