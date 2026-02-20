In der Kooperation zwischen Novartis und Unnatural Products (UNP) geht es laut Mitteilung um die Forschung und Entwicklung von makrozyklischen Peptid-Therapeutika zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Rahmen der Partnerschaft würden die KI-gestützte Makrozyklus-Plattform von UNP mit den weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungskapazitäten von Novartis kombiniert.