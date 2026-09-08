Gemäss einer Auswertung der Nachrichtenagentur AWP würde der heutige Einbruch die bisherigen Negativrekorde deutlich übertreffen. Bei der Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die SNB im Januar 2015 gingen gut 17 Milliarden Franken an Börsenwert verloren, beim Corona-Crash im März 2020 waren es gut 16 Milliarden. Während der Finanzkrise im Oktober 2008 lag der grösste Tagesverlust dagegen «nur» bei rund 10 Milliarden Franken.