Mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahr verwies der VR-Präsident auf solide Ergebnisse. Trotz Belastungen durch Patentabläufe und Preisdruck in einzelnen Märkten stiegen die Konzernumsätze 2025 zu konstanten Wechselkursen um 8 Prozent. Der Kerngewinn legte um 12 Prozent zu. Den Aktionären schlägt der Verwaltungsrat eine Dividendenerhöhung um 5,7 Prozent auf 3,70 Franken vor. Damit würde die Ausschüttung zum 29. Mal in Folge angehoben.