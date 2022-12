Die Aktien von Novartis, die an der Börse lange im Schatten des Rivalen Roche standen, kommen immer mehr in Fahrt. Die Aktie hat in diesem Jahr 7 Prozent zugelegt und ist damit zweitbeste im Swiss Market Index (SMI). Der Genussschein von Roche ist 2022 dagegen mit 21 Prozent im Hintertreffen. Der Geamtmarkt gemessen am SMI hat 14 Prozent nachgegeben.