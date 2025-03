Der Pharmariese Novartis verfällt nach den Worten seines scheidenden Verwaltungsratspräsidenten Jörg Reinhardt wegen der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf Arzneimittelimporte nicht in Alarmstimmung. «Rhetorik ist das eine, was dann tatsächlich passiert, das andere», sagte Reinhardt in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ). «Wir verfallen nicht in Panik. Aber natürlich verfolgen wir mit Interesse und Spannung, was da kommt, und bereiten uns auf mögliche Szenarien vor.» Reinhardt geht davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen allfälliger Zölle begrenzt sein dürften. «Für eine abschliessende Beurteilung ist es aber zu früh.»