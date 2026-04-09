Ziel ist es, Menschen in schwer erreichbaren Gemeinden früher zu behandeln, etwa durch lokale Aufklärung, kostenlose Untersuchungen und schnellere Überweisungen.
In den USA startet das Pharmazieunternehmen dazu neue Initiativen in fünf Städten, während bestehende Projekte in Ländern wie Vietnam bereits die Behandlungserfolge bei Bluthochdruck deutlich steigern konnten, wie Novartis am Donnerstag mitteilte.
Die Programme richten sich vor allem an Menschen mit geringem Einkommen oder in ländlichen Regionen und sollen in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden.
(AWP)