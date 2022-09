Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat seine Mittelfristziele bekräftigt. "Wir werden unsere Finanzergebnisse weiter verbessern und bis 2027 ein Umsatzwachstum von über vier Prozent erzielen sowie mittel- bis langfristig eine bereinigte operative Gewinnmarge von mehr als 40 Prozent", erklärte der Chef des Arzneimittelherstellers aus Basel, Vasant Narasimhanam, am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung. Der Konzern peile ein Gleichgewicht zwischen kontinuierlichen Investitionen in das Geschäft und der Rückführung von Kapital an die Aktionäre an. Novartis sieht sich auf Kurs, bis 2024 Einsparungen von rund 1,5 Milliarden Dollar zu erreichen.