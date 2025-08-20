Der Gewinn legte deutlich zu, während die Leerstände weiter zurückgingen. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg laut Novavest wie angekündigt auf 21,5 Millionen nach 11,7 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg kletterte auf 16,0 Millionen von 6,4 Millionen. Ohne Neubewertungserfolg verbesserte sich das Ergebnis um gut die Hälfte auf 12,7 Millionen. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 Franken (VJ: 0,63).