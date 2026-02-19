Zuversichtlicher Ausblick

Das Unternehmen gibt sich zuversichtlich für die weiteren Aussichten. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung gehen für 2026 von einer positiven Lage im Schweizer Immobilienmarkt aus. Die Strategie der Novavest mit Fokus auf Wohnen und einem Wohnanteil von 59 Prozent liefere Stabilität im Portfolio und erlaube es, von der dauerhaft hohen Nachfrage nach Wohnraum zu profitieren, heisst es in der Mitteilung. Das heutige Portfolio beinhalte zudem Entwicklungsreserven, die ein organisches Wachstum und Ertragsverbesserungen ermöglichten.