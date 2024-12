Auch der Antrag auf Anpassung von Artikel 3a der Statuten werde zurückgewiesen, so der Novavest-VR weiter. Die beantragte Statutenänderung schränke den Handlungsspielraum der Gesellschaft in Bezug auf das von der Generalversammlung 2024 genehmigte Kapitalband drastisch ein, was den Interessen der unabhängigen Aktionäre widerspreche, heisst es dazu.