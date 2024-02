Die Investmentgesellschaft Novo Holdings sichert sich mit dem Zukauf weitweit mehr als 50 Standorte von Catalent. Drei Abfüllanlagen - in Italien, den USA und eine in Belgien - sollen kurz nach Abschluss des Deals an Novo Nordisk verkauft werden. Diese sollen dazu beitragen, die Abfüllkapazität von Novo zu erhöhen. Der dänische Pharmakonzern hatte im vergangenen Jahr wegen der immensen Nachfrage nach Wegovy mit Lieferengpässen zu kämpfen. Der Zugang zu der Abnehmspritze für neue Patienten in den USA wurde deshalb beschränkt und wird erst jetzt wieder zunehmend geöffnet.