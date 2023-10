Mit einem Vermögen von 108 Milliarden Euro zum Jahresende 2022 spielt die Stiftung in der gleichen Liga wie die amerikanische Bill and Melinda Gates Foundation oder dem britischen Wellcome Trust. Es könnte für sie deshalb an der Zeit sein, mehr Gelder ausserhalb des Landes zu vergeben, sagt Wirtschaftsrechts-Professor Rasmus Kristian Feldthusen von der Universität Kopenhagen. Stiftungschef Thomsen bestätigt, dass wahrscheinlich mehr Mittel ins Ausland fliessen würden. Er räumt auch Bedenken ein, dass die dänische Wirtschaft zu sehr von Novo und seinem Wegovy-Erfolg abhängig werden könnte. In der Vergangenheit hatte etwa Finnland auf den Mobilfunkausrüster Nokia gesetzt, bevor der US-Konzern Apple die Kunden mit seinen Smartphones für sich gewann. Er versichert: «Es gibt in den nächsten Jahren keinen Nokia-Moment.»