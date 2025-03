Investoren und Analysten verfolgen die Studiendaten deshalb mit grosser Aufmerksamkeit. Sie sehen die Ergebnisse als entscheidend für die Strategie des Konzerns im stark wachsenden Markt für Adipositas-Medikamente, der von intensivem Wettbewerb geprägt ist. An der Börse in Kopenhagen brachen die Aktien von Novo nach Veröffentlichung der Studiendaten um fünf Prozent ein. Am Frankfurter Aktienmarkt fielen die Papiere des Verpackungsherstellers Gerresheimer, der einen Teil seines Geschäfts mit Herstellern von Medikamenten für Diabetes und zur Gewichtsabnahme macht, um mehr als zwei Prozent. Bei Lilly lag der Kurs im vorbörslichen Handel leicht im Plus.