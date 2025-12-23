Der Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion ‌gilt als extrem lukrativ und könnte Schätzungen zufolge ‍im nächsten Jahrzehnt ein Volumen von 150 Milliarden Dollar erreichen. Mit einer Pille wollen die Hersteller ​nun auch Patienten erreichen, die eine tägliche Einnahme einer wöchentlichen Spritze vorziehen. Analysten gehen davon aus, dass Tabletten bis 2030 etwa ein Fünftel des Marktes ausmachen könnten, ‌da sie beispielsweise auf Reisen praktischer sind und ⁠nicht gekühlt werden müssen.