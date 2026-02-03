So steigt die Konkurrenz für die bekannten Gewichtssenker Ozempic und Wegovy. Zudem wird das Geschäft durch den US-Vorstoss, die Preise für Medikamente zu senken, getroffen. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt um 5 bis 13 Prozent sinken, teilte das dänische Unternehmen am Dienstag mit. Das ist deutlich stärker als Analysten zuvor geschätzt haben. Diese rechneten lediglich mit einem Minus von im Schnitt 1,4 Prozent.