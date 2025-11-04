Die Abmachung mit Pfizer habe zwar zunächst weiter Bestand, teilte der umworbene Konzern mit. Pfizer hatte zuerst für Metsera geboten, die Gremien waren sich einig. Novo Nordisk grätschte dann jedoch dazwischen und legte ein höheres Gebot für den Anbieter von Fettleibigkeitsmedikamenten auf den Tisch. Metsera und Pfizer können nun zwei Tage lang weitere Änderungen verhandeln. Komme der Verwaltungsrat danach zu dem Schluss, dass Novo Nordisks Offerte weiter überlegen sei, liesse sich die Vereinbarung mit Pfizer aufkündigen, hiess es von Metsera.