Fragwürdiges Studienverfahren

«Dies ist ein schwerer Schlag für die mittelfristigen Wettbewerbschancen von Novo», so Oliver Reinberg, Analyst bei Kepler. Während die Anleger die Ergebnisse der Studie, die zu den am meisten erwarteten in diesem Bereich gehört, verdauen, zeichnet sich ab, dass Novo möglicherweise nicht das typische Verfahren von Medikamentenversuchen zur Gewichtsreduzierung befolgt hat. Normalerweise werden die Dosen der Patienten in regelmässigen Abständen erhöht, um sie allmählich an das neue Medikament zu gewöhnen.