Dringende Fälle zuerst

Trotz der von den gesetzlich versicherten Patienten selbst zu tragenden Kosten von 170 bis mehr als 300 Euro im Monat wird hierzulande eine enorme Nachfrage auch von Menschen erwartet, die gesundheitlich weniger problematische Fettpolster medikamentös bekämpfen wollen. Die Markteinführung in Deutschland sei kontrolliert und begrenzt, erklärte eine Sprecherin von Novo Nordisk. Wegovy werde kontinuierlich an Großhändler geliefert, auf die weitere Verteilung an Apotheken habe der Pharmakonzern keinen Einfluss. "Wir sind uns der allgemein hohen Nachfrage bewusst und ermutigen Ärzte und Apotheker, Wegovy nur an Patienten mit Adipositas im Rahmen der zugelassenen Indikation zu verschreiben", ergänzte die Sprecherin.