Das Medikament werde sowohl im Rahmen des Abnehmprogramms des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS als auch privat erhältlich sein. Nach Deutschland ist dies bereits die zweite Markteinführung in Europa innerhalb von etwas mehr als einem Monat. Der Pharmakonzern will in der Region expandieren, obwohl er Schwierigkeiten hat, mit der rasant steigenden Nachfrage Schritt zu halten.