Wann kommt der Wendepunkt?

Verschreibungsdaten von IQVIA deuteten darauf hin, dass die Nachfrage nach der Wegovy-Pille stärker sei als ursprünglich erwartet, schrieben die Analysten von Barclays. Die ‌Sorge, dass das Lilly-Mittel das Geschäft mit der Wegovy-Pille deutlich erschweren würde, habe sich bislang nicht bewahrheitet, erklärte Analyst James Gordon. Dennoch hat die Pille das Gesamtbild noch nicht grundlegend verändert. Bei den injizierbaren Medikamenten hat Lilly mit Zepbound im vergangenen Jahr die Führung übernommen und behauptet diese in ​den USA. Die wöchentlichen Verschreibungen lagen in den vergangenen Monaten mehr als doppelt so hoch wie bei dem ​Konkurrenzprodukt von Novo Nordisk.