Die Ergebnisse könnten die Position von Novo Nordisk stärken, nachdem das Unternehmen zuletzt Marktanteile in den USA an das Konkurrenzprodukt Zepbound verloren hatte. Novo Nordisk wies jedoch darauf hin, dass es sich nicht um eine randomisierte kontrollierte Studie handele, die als Goldstandard für den Nachweis der Wirksamkeit gilt. Zudem sei die durchschnittliche Beobachtungsdauer mit rund vier Monaten kurz gewesen.