Dies ergaben zwei grosse Studien mit 3800 Teilnehmern, deren Ergebnisse am Mittwoch auf einer Fachtagung in San Diego vorgestellt wurden. Die Untersuchungen sollten zeigen, dass die Tablette Rybelsus, der gleiche Wirkstoff wie in den Spritzen Ozempic und Wegovy, das Fortschreiten der Gehirnerkrankung um mindestens 20 Prozent verlangsamt.
Nach zwei Jahren zeigte sich jedoch kein Unterschied zur Placebogruppe bei der kognitiven Leistungsfähigkeit. Zwar verbesserten sich einige biologische Marker um bis zu zehn Prozent, dies reichte jedoch nicht aus, um den geistigen Abbau zu verzögern. Novo Nordisk kündigte an, beide Studien abzubrechen. Die vollständigen Ergebnisse sollen im März 2026 präsentiert werden.
(Reuters)