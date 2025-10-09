Je Aktie bietet Novo den Akero-Aktionären 54 Dollar in bar. Dies entspricht einem Aufschlag von gut 16 Prozent auf den letzten Schlusskurs. Zudem ist eine weitere Zahlung von sechs Dollar je Aktie möglich, falls das Medikament mit dem Namen Efruxifermin bis Mitte 2031 eine vollständige US-Zulassung erhält. Die Akero-Aktie schoss im vorbörslichen Handel um mehr als 19 Prozent in die Höhe, Novo Nordisk gaben um rund zwei Prozent nach.