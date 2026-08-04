Der ‌Hersteller des Abnehmmittels Wegovy ​meldet für das Quartal einen bereinigten Betriebsgewinn von 33,4 Milliarden dänischen Kronen (rund 4,5 Milliarden Euro), elf Prozent über ‌dem Vorjahreswert. Analysten hatten nach Firmenangaben im Mittel 28,7 Milliarden Kronen geschätzt. Im Gewinn nicht ​enthalten sind Abschreibungen von ​6,3 Milliarden Kronen auf ​die Medikamenten-Pipeline, darunter allein vier Milliarden auf ‌die experimentale Abnehmpille Monlunabant.