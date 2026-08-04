Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk sieht sich beim Gewinn im zweiten Quartal über den Markterwartungen und hebt seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr an.
Der Hersteller des Abnehmmittels Wegovy meldet für das Quartal einen bereinigten Betriebsgewinn von 33,4 Milliarden dänischen Kronen (rund 4,5 Milliarden Euro), elf Prozent über dem Vorjahreswert. Analysten hatten nach Firmenangaben im Mittel 28,7 Milliarden Kronen geschätzt. Im Gewinn nicht enthalten sind Abschreibungen von 6,3 Milliarden Kronen auf die Medikamenten-Pipeline, darunter allein vier Milliarden auf die experimentale Abnehmpille Monlunabant.
Novo Nordisk kämpft gegen den US-Konzern Eli Lilly um die Vorherrschaft am lukrativen Markt für Abnehmmedikamente, der nach Einschätzung mancher Analysten bis 2030 ein Volumen von über 100 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen könnte.
(Reuters)