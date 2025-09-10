Die Restrukturierungskosten beziffert Novo auf acht Milliarden dänische Kronen (1,01 Milliarden Franken), einschliesslich Wertminderungen. Genauso viel verspricht sich das Management ab 2026 dann jährlich einsparen zu können. Das Ziel sei es, das Unternehmen schlanker aufzustellen und Entscheidungen zu beschleunigen. So soll der Konzern vor allem auf die Wachstumschancen im Bereich Diabetes und Adipositas ausgerichtet werden, hiess es.