Starke Nebenwirkungen

Eine Teilnehmerin der im Dezember veröffentlichten Redefine-1-Studie sagt, sie sei in den ersten sechs Monaten mehrfach in Ohnmacht gefallen. Über die 68-wöchige Studiendauer verlor sie 29 Prozent ihres Körpergewichts. «Es ist wohl normal, sich schrecklich zu fühlen, wenn man in sechs Monaten 30 bis 40 Kilo verliert», sagt die Patientin, die anonym bleiben will. Als sie die höchste Dosis erreichte, verlangsamte sich ihr Gewichtsverlust, und sie fühlte sich besser.