Hintergrund ist der wachsende Druck auf Novo Nordisk, der nach der Markteinführung von Wegovy im Jahr 2021 zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas aufgestiegen war. Ende Juli hatte Novo seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Dies hatte den Börsenwert binnen einer Woche um 95 Milliarden Dollar gedrückt und die Aktie um 30 Prozent einbrechen lassen. Der scheidende Vorstandschef Lars Fruergaard Jörgensen erklärte anschliessend im dänischen Fernsehen, Entlassungen seien «wahrscheinlich nicht zu vermeiden».